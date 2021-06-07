優然牧業招股今晨禁內地客認購 券商：夜晚獲通知「正常處理」
文章日期：2021年6月7日 21:04
新股優然牧業（9858）今日上午傳出因應招股書要求，禁止內地客認購，引發小風波。惟有券商人員向本報表示，夜晚收到另一郵件，指認購「正常處理」。該名人士表示，對新指引感不理解，仍要與其他持份者溝通才知如何處理。他表示，今日暫未採取任何措施，但相信券商角色「好被動」。
根據優然牧業招股書，「可提出申請的人士」一欄指明，是要「並非中國法人或自然人（合資格境內投資者除外）」。翻查資料，較早前招股的京東物流（2618）、順豐房託（2191）都有同一要求。
有券商董事向本報表示，以往從未留意新股對申購人的身份要求，也從未拒絕內地客的IPO申請。他表示，相信事件並不涉及本地法律或券商合規事宜，而是另一「灰色地帶」，相信同行也「唔當佢（認購身份限制）係重要issue」。他續指，相信經紀行可以透過開戶證件識別客戶身份，惟工作較為繁複。
本次負責該隻股份的保薦人為華泰國際、瑞信，暫未能聯絡兩投行回應事件。負責該股份的證券登記處則為卓佳。卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹今日上午回覆查詢時表示，認購要求是代保薦人團隊發出，理解是希望防止重複認購的問題。
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