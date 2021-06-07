另外，今年首季以「抵銷遣散費」為由提取強積金共14,100宗；涉及金額高達11.64億，較上季5.23億，急升超過1倍，達7年內新高。翻查數據，過往7年只有2020年第二季的金額超過10億，為10.78億。而2021年第一季提取強積金的申索總數為66,600宗，較2020年第四季的58,200宗增加15%。

在2021年第一季，強積金已收供款共213.11億，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。其中，可扣稅自願性供款共$12.06億，較2020年第一季增長28%。

截至今年3月底，強積金總資產約11,700億，較去年3月底增長35%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為4.9%。過去一年間，「預設投資策略」下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為30.2%及8.8%。

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