理財通個人投資額度100萬人幣 私人財富管理公會冀可加碼
文章日期：2021年6月7日 19:10
跨境理財通籌備工作尚未完成，身兼私人財富管理公會行政委員會主席的瑞銀財富管理大中華區主管盧彩雲，出席投資基金公會年會時表示，私人財富管理公會正積極游說政府、監管機構，希望理財通的「2.0版本」，能提升個人投資額度上限，而且能放寬更多產品種類。她指，香港與其他金融中心不同，在於香港擁有具經驗的人才、銀行家、以及全面而高級的諮詢服務。
內地早前發布理財通業務試點實施細則的徵求意見稿，細則指出，理財通業務試點總額暫定為1500億元人民幣，對每位合資格投資者實行額度管理，投資額為100萬元。
與會的滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如認為，虛擬銀行會為傳統銀行帶來一定威脅，但有利本地金融業，因為能迫使傳統銀行改善服務，令香港領先於鄰近市場。
ZA Bank行政總裁許洛聖表示，該行正向證監會申請牌照，冀可提供財富管理服務。
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