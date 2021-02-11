跨境理財通籌備工作尚未完成，身兼私人財富管理公會行政委員會主席的瑞銀財富管理大中華區主管盧彩雲，出席投資基金公會年會時表示，私人財富管理公會正積極游說政府、監管機構，希望理財通的「2.0版本」，能提升個人投資額度上限，而且能放寬更多產品種類。她指，香港與其他金融中心不同，在於香港擁有具經驗的人才、銀行家、以及全面而高級的諮詢服務。