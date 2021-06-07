匯控祈耀年：亞洲市場兩人任聯席總裁營運模式 做法適合
文章日期：2021年6月7日 18:40
匯豐宣布，由亞太區環球銀行業務主管廖宜建和印度行政總裁Surendra Rosha接替王冬勝，成為聯席行政總裁。匯控（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議中表示，以集團有巨大增長以及在亞洲的投資，相信未來數年，亞洲市場以兩人擔任聯席行政總裁營運的模式，做法適合，廖在中港經驗較強，Rosha則在東南亞及印度經驗較強，建立一個能互補技能團隊對集團而言是重要。
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祈耀年提到，委任Rosha是因為其在亞洲擁有強勁的經驗，近來在印度業務有傑出表現，集團亦看到當地有增長機會，廖和Rosha皆會駐港，上任後首要任務是執行集團早前訂下的增長計劃。他指，集團的重大增長及投資計劃需要在內地、香港、東南亞尤其新加坡，以及印度等4區的增長上，並行工作，廖和Rosha互相認識及合作多年，俱曾在香港工作，而且他們都是強勁的協作者。
集團公布王冬勝退休，獲委任香港上海匯豐銀行非執行主席，祈耀年指，集團沒訂下硬性的退休年齡，王退休是出於其個人決定，集團慶幸過去的增長歷程有他參與，王將繼續居於山頂的滙豐「大班屋」。
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