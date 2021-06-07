相關報道：王冬勝：廖宜建與Rosha合作多年 可為亞太區帶來正確策略焦點

祈耀年提到，委任Rosha是因為其在亞洲擁有強勁的經驗，近來在印度業務有傑出表現，集團亦看到當地有增長機會，廖和Rosha皆會駐港，上任後首要任務是執行集團早前訂下的增長計劃。他指，集團的重大增長及投資計劃需要在內地、香港、東南亞尤其新加坡，以及印度等4區的增長上，並行工作，廖和Rosha互相認識及合作多年，俱曾在香港工作，而且他們都是強勁的協作者。

集團公布王冬勝退休，獲委任香港上海匯豐銀行非執行主席，祈耀年指，集團沒訂下硬性的退休年齡，王退休是出於其個人決定，集團慶幸過去的增長歷程有他參與，王將繼續居於山頂的滙豐「大班屋」。

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