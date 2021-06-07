美麗華酒店：上半年入住率按年回升約一成
文章日期：2021年6月7日 17:13
美麗華（0071）行政總裁李家誠稱，今年上半年酒店入住率介乎三至五成，較去年回升約一成；酒店房價則與疫情前相若，無特別調整。商場租金方面，李家誠指，今年續租租金較去年跌約一成，出租率仍達九成以上。
有關配合「谷針」優惠，李家誠指，接種疫苗的公司員工會有兩天有薪假期。他又指，如員工接種比例達七成，料會有1000元派發；若接種比率達更高水平，或會有更高獎勵。另外，為配合港府將於今年7月推出的電子消費券，李家誠指將推出一連串優惠，細節正在研究，但最高有五折優惠。
增持美麗華股份方面，李家誠表示，增持美麗華股份是集團的長遠策略，會慢慢增持，暫時未有特別計劃。
就疫情期間的優惠，李家誠指，酒店會於暑期間，推出一系列方案，以刺激本地消費。李家誠又指，酒店業全面復甦需要等待接種疫苗人數增加，令經濟全面恢復。
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