有關配合「谷針」優惠，李家誠指，接種疫苗的公司員工會有兩天有薪假期。他又指，如員工接種比例達七成，料會有1000元派發；若接種比率達更高水平，或會有更高獎勵。另外，為配合港府將於今年7月推出的電子消費券，李家誠指將推出一連串優惠，細節正在研究，但最高有五折優惠。

增持美麗華股份方面，李家誠表示，增持美麗華股份是集團的長遠策略，會慢慢增持，暫時未有特別計劃。

就疫情期間的優惠，李家誠指，酒店會於暑期間，推出一系列方案，以刺激本地消費。李家誠又指，酒店業全面復甦需要等待接種疫苗人數增加，令經濟全面恢復。

其他報道

中國中免向中證監遞交H股IPO材料

NFT平台ARTS LIBΞRTY今推出 不設上架費

內地印花稅二審 國務院可對居民住房需求保障减免印花税

非美貨幣上升 5月中國外儲升至3.22萬億美元

香港電訊﹕截至4月5G用戶達42萬 滲透率達13％

恒指收市跌130點 成交少25% 北水第2日流出 恒大破底後倒升

優然牧業拒內地人認購 中資行獲通知急取消內地客申請

WeLab Bank客戶人數破10萬 推抽獎回贈10萬元

湖南一倉庫爆炸 小米王化：非小米倉庫 有牽連受損但不影響華南供貨

WeChat Pay HK預告伙拍Visa提供優惠 支持電子消費券計劃

瑰麗酒店旗下會所今開幕 入會費8.8萬冀聚集「有趣的靈魂」

傳港航第三度裁員數百人 將專注於貨運業務

恒生推出「Virtual+」商業戶口 服務初創及生意剛起步的中小企

《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查

王冬勝：廖宜建與Rosha合作多年 可為亞太區帶來正確策略焦點

恒大：高度重視並安排兌付商業票據 常規產品價格、優惠沒有調整

【選股王】麗珠醫藥轉形見成果 有望突破創新高

商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續