中國中免向中證監遞交H股IPO材料
文章日期：2021年6月7日 17:13
免稅零售商中國中免（滬：601888）早前公布擬赴港上市，據今日中證監網頁顯示，已於今日收到有關中國中免《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）的相關材料。
中國中免於4月公布，董事會已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股），並在香港聯交所上市相關籌備工作的議案。集團指，正與相關中介機構就發行H股並在聯交所上市的相關工作進行商討，但發行上市的具體細節尚未確定，上市事宜亦需提交股東大會、並經中證監及港交所（388）審核。
其後，路透旗下《IFR》報道，中國中免正與中金合作，計劃來港上市，消息人士指公司有望成本港今年最大新股，並料IPO規模有望達93億美元（約725億港元）。
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