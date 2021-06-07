該集團指出，其已委任瑞信及瑞銀為今次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。其更指出，推出一項重組計劃，以提高成本效益，並與受影響的員工進行會議中。按今年2月28日暫停營業前兩個月，每月「燒錢」1970萬美元而言，在採取重組措施後，每月營運成本及利息開支會分別縮減至每月660萬及230萬美元，合共只有890萬美元。截至今年四月底，其手持現金4.517億美元，並將於7月派付8170萬美元末期息，估計連同是次額外配售票據，料手上財務資源足夠「燒錢」超過6個月。

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