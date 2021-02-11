該公司指，ARTS LIBΞRTY不設上架費，更會以邊際遞減作為平台長遠收費的大原則。首階段已投資過千萬元，未來將繼續投入過千萬元，以推動香港藝術生態以至整個市場。

另外，平台首年的交易量目標為3億美元（約23.25億港元），短時間內希望做到全香港最大的NFT交易平台，進一步將香港創作人推上世界。現時公司已經在英國有畫廊作合作伙伴，並持續在美國、歐洲及亞洲尋找合作伙伴。

公司表示，已邀請到多位知名藝術家及設計師將作品在平台上架，當中包括本地手錶品牌Anicorn Watches創辦人關祖堯、遊戲《小朋友齊打交》創作人王國鴻等。

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