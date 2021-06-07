內地印花稅二審 國務院可對居民住房需求保障减免印花税
文章日期：2021年6月7日 16:50
內媒報道，印花稅法草案7日提請十三屆全國人大常委會二審，其中修改部分包括，國務院可對居民住房需求保障减免印花税。
草案一審稿授權國務院根據國民經濟和社會發展需要規定其他減免稅情形，但未明確相關範圍和要求。對此，草案二審稿將相關規定修改為：根據國民經濟和社會發展的需要，國務院對居民住房需求保障、企業改制重組、支持小型微型企業發展等情形可以規定減徵或者免徵印花稅，報全國人民代表大會常務委員會備案。
上周五，市場傳對印花稅二審一事，憧憬為減股票印花稅，最後遭澄清。
內房股個別發展。恒大（3333）見52周低後反彈，收報11.78元，升3.15%；合生（0754）收報34.6元，跌5.59%；碧桂園（2007）收報9.35元，跌0.43%；中國海外（0688）收報18.3元，跌0.54%，碧桂園（2007）報9.35元，跌0.42%。
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