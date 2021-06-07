王春英表示，今年5月外匯市場繼續穩定運行，市場交易總體保持理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家貨幣政策及通脹預期、宏觀經濟數據等因素影響，令非美元貨幣總體走強，主要國家金融資產價格有所上漲。

王春英又指，當前境外新冠肺炎疫情依然持續，全球經濟金融仍面臨較多不穩定因素，但中國經濟總體延續穩定恢復態勢，繼續為外匯儲備規模基本穩定提供支撐。

以特別提款權（SDR）計價，5月外儲為2.23億SDR，按月上升0.13%。其內黃金存量沒有變化，仍為6264萬盎司，不過金價上升，價值按上升82億美元至1190.2億美元。人行截至5月底的儲備資產總值為3.36億美元，按月上升0.96%。

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