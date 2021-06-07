陳紀新又指，香港電訊於過去幾年中，一直推出新興的5G技術支援。當中包括去年幫助香港運輸處部署，管理和設計1.2萬個的「新一代停車收費錶」，該計時器可以接受信用卡和二維碼的支付系統，相關的規劃亦是本港推動智慧城市的一部分。他透露，截至目前為止，已在全港各區安裝1000個新的停車收費錶。陳紀新又提及，本港醫療保健行業亦熱衷於5G的部署使用，以促進醫生的培訓和為患者提供更好的護理。他舉例，外科醫生在戴5G智慧眼鏡做手術時，當中的4K影像可以做到遠程傳送，以作教學用途。

至於5G在金融行業的使用，陳紀新表示，移動銀行和虛擬銀行對其使用的網絡安全和合規性非常重要，而5G的網絡設計已包括加密和用戶的身份保護。他又指，5G可以加設於AI機械人應用，金融行業可以透過人工智能流程自動簡化客服等任務。他稱，金融行業使用5G可達至高頻率的交易速度，提高支付授權的準確性，透過客戶的行等交叉檢查和多個參考點。他舉例，西班牙的桑坦德銀行，已開始在部分分行實施5G基礎設施應用。