據了解，不少擁有大量內地客戶的中資經紀行，今日早上都曾經開放予客戶申請認購優然牧業，惟其後陸續收到有關通知後，隨即緊急通知身分為內地人的客戶取消認購。本報翻查近期多隻IPO招股書，近期大熱的時代天使（6699）、同期招股的科濟藥業（2171），都有提到拒絕美國人申請，但未提及內地人士；惟優然牧業亦並非單一例子，較早前招股的京東物流（2618）、順豐房託（2191）都有同一要求。

卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹回覆查詢時表示，上述要求是代保薦人團隊發出，理解是希望防止重複認購的問題。她指出，每一宗IPO在撰寫招股書時都會徵詢法律意見，條文亦可能有所不同。

事實上，有業內人士指出，即使明文拒絕內地或美國人申請認購新股，以現時機制實際上是難以嚴格執行，因為保薦人、過戶處只會收到由經紀行提交的申請表，但個人資料是由經紀行負責保管，因此基本上是完全依賴經紀行的合規水平。

其他報道

湖南一倉庫爆炸 小米王化：非小米倉庫 有牽連受損但不影響華南供貨

WeChat Pay HK預告伙拍Visa提供優惠 支持電子消費券計劃

瑰麗酒店旗下會所今開幕 入會費8.8萬冀聚集「有趣的靈魂」

傳港航第三度裁員數百人 將專注於貨運業務

恒生推出「Virtual+」商業戶口 服務初創及生意剛起步的中小企

《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查

王冬勝：廖宜建與Rosha合作多年 可為亞太區帶來正確策略焦點

恒大：高度重視並安排兌付商業票據 常規產品價格、優惠沒有調整

【選股王】麗珠醫藥轉形見成果 有望突破創新高

商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續

政府：消費券7月開始登記 人民幣近日升勢對本港通脹影響不大

【有片：埋身擊】恒指走勢持續反覆 28600點為重要支持

匯豐委任廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席行政總裁

領展推打針抽獎送值200萬元家電及現金券

人行：港深可以數字人民幣 開展資本項目可兌換跨境沙盒試點

耶倫稱利率上升是好事 恒指跌222點 下試20天及50天線 北水淨流出

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由跌轉升

內地5月出口增18.1% 遜預期 對美貿易順差增34%