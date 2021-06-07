優然牧業拒內地人認購 中資行獲通知急取消內地客申請
文章日期：2021年6月7日 16:21
內地乳業龍頭伊利旗下優然牧業（9858）今日（7日）起公開招股，不過有不少投資者反映，有經紀行向客戶發出訊息，指負責處理今次新股公開發售申購的股份過戶處卓佳，要求經紀行處理時須要求申請人提交姓名及香港身分證號碼，如發現是內地或美國人將拒絕申請。翻查資料，這並非單一事件，部分新股招股書內都有類似要求，有業內人士指出，這視乎每一隻新股所得的法律意見而定，相信今次做法是保薦人因應近期重複認購問題泛濫所致，惟一般而言是難以嚴格執行。
據了解，不少擁有大量內地客戶的中資經紀行，今日早上都曾經開放予客戶申請認購優然牧業，惟其後陸續收到有關通知後，隨即緊急通知身分為內地人的客戶取消認購。本報翻查近期多隻IPO招股書，近期大熱的時代天使（6699）、同期招股的科濟藥業（2171），都有提到拒絕美國人申請，但未提及內地人士；惟優然牧業亦並非單一例子，較早前招股的京東物流（2618）、順豐房託（2191）都有同一要求。
卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹回覆查詢時表示，上述要求是代保薦人團隊發出，理解是希望防止重複認購的問題。她指出，每一宗IPO在撰寫招股書時都會徵詢法律意見，條文亦可能有所不同。
事實上，有業內人士指出，即使明文拒絕內地或美國人申請認購新股，以現時機制實際上是難以嚴格執行，因為保薦人、過戶處只會收到由經紀行提交的申請表，但個人資料是由經紀行負責保管，因此基本上是完全依賴經紀行的合規水平。
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