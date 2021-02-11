恒指收市跌130點 成交少25% 北水第2日流出 恒大破底後倒升
文章日期：2021年6月7日 16:23
耶倫今早有關息口上升是好事的言論，扭轉市場上周五對息口走勢的看法，恒指今早高開67點後，最多升85點後便調頭回落，低位曾跌302點，全日高低波幅388點。
恒指收市跌130點或0.45%，報28787點，成交金額1444億元，較上日減少25.14%，是2021年6月3日1389.32億元成交後最少；國指跌57點或0.53%，報10748點。恒生科技指數收報8042點，跌0.65%。
恒指全日受制於100天線(29007.13點)，暫守20天線(28679.95點)及50天線(28685.09點)。
藍籌30隻升，25隻下跌，3隻無升跌。萬洲（0288）升7.71%，收報7.33元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升0.86%，收報212元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；吉利（0175）跌5.17%，收報21.1元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌4.06%，收報28.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。
恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報55元，升6.18%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報18.72元，跌4.78%。
北水南下合計淨流出14.47億元，較上日增加33.1%，連續第2日流出，累計流出25.35億元。南水北上合計淨流出39.72億元人民幣，終止連續2日流入。
午後消息股表現
湖南一倉庫爆炸，小米（1810）王化稱非小米倉庫。小米收報28.35元，跌4.06%。
恒大（3333）高度重視並安排兌付商業票據，常規產品價格、優惠沒有調整。恒大今早見52周低10.82元，午後倒升，收報11.78元，升3.15%。
匯豐（0005）委任廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席行政總裁。收報48.7元，升0.31%。
領展（0823）推打針抽獎送值200萬元家電及現金券。收報74.35元，升0.34%。
恒地（0012）抽獎「谷針」送足金300両，另設員工接種獎金制。曾創52周高，見38元，收報37.85元，升1.47%。
中廣核新能源（1811）5月發電量增35.1%。收報2.33元，升6.88%。
今早及隔晚消息股表現
澳門限制沒有陰性證明的非澳門居民入境，濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報14元，跌2.51%；美高梅中國（2282）收報11.9元，跌3.41%；澳博控股（0880）收報8.71元，跌2.35%；永利澳門（1128）收報13.08元，跌1.8%；銀河娛樂（0027）收報62.35元，跌2.12%；金沙中國（1928）收報33.7元，跌1.89%。
寰亞傳媒（8075）獲騰訊（0700）入股，曾升80%，創逾3年新高，寰亞傳媒收報2.02元，升49.63%；騰訊收報600.5元，跌1.8%。
紐約期油逾兩年來首次觸及70美元，油股逆市向上，中石油（0857）創52周高，見3.43元，收報3.36元，跌0.59%；中海油（0883）收報8.72元，升2.3%；中石化（0386）收報4.29元，升0.23%。
加達控股（1620）2.05億元賣盤，前分析員持股教育公司入主。收報0.233元，升21.35%。
信陽毛尖（0362）擬成立SPAC籌3.9億，收購大數據區塊鏈項目。收報0.305元，跌1.61%。
萬洲（0288）斥150億元回購股份，每股7.8元溢價15%。收報7.33元，升7.71%。
融創（1918）5月合同銷售升57%。收報28.75元，跌0.35%。
恒大汽車（0708）啟動夏季測試。收報34.25元，跌3.66%。
華融（2799）據報被要求出售非核心資產，德銀、美團（3690）為潛在買家。美團收報300元，跌0.73%。
領展（0823）以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心。收報74.35元，升0.34%。
中海外（0688）5月銷售額升28%，世茂（0813）升31%。中海外收報18.3元，跌0.54%；世茂收報22.45元，升0.9%。
騰訊（0700）劉熾平減持30萬股，套現近1.9億。收報600.5元，跌1.8%。
東風汽車（0489）首5個月銷量增37%。收報7.48元，無升跌。
時代中國（1233）首5個月累計合同銷售額增逾5成。收報10.3元，跌3.38%。
破頂股表現
破頂股包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.205元，收報0.196元，跌2%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.59元，收報8.46元，升0.12%；國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報27.85元，升4.9%；華潤醫療（1515）創52周高，見10.48元，收報9.43元，跌3.78%；東方（0018）創52周高，見0.65元，收報0.59元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.45元，收報27.4元，升1.11%。
破底股方面
破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.63元，收報1.71元，無升跌；汽車之家（2518）創上市新低，見142.5元，收報145元，跌0.07%；天立教育（1773）見52周低3.91元，收報4.11元，無升跌；思考樂教育（1769）見52周低5.03元，收報5.18元，跌1.89%；新東方在綫（1797）見52周低10.02元，收報10.5元，無升跌；海螺水泥（0914）見52周低42.8元，收報42.9元，跌1.04%；恒大（3333）見52周低10.82元，收報11.78元，升3.15%。
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