WeLab Bank客戶人數破10萬 推抽獎回贈10萬元
文章日期：2021年6月7日 16:20
本港虛銀WeLab Bank（匯立銀行）公布，旗下總客戶人數正式突破10萬，並期望在年底前，將客戶人數倍增至20萬。該行因此推出「十萬回贈大行動」，抽選10名客戶，合共送出10萬元的消費回贈；同時上調GoSave三個月定期存款的利率至1%。
該行將於6月15日起一連四天，隨機抽選合共十名合資格客戶，中獎名額每日遞增，未能中獎者將自動撥入翌日的抽獎。獲抽中的WeLab Bank客戶使用WeLab Debit Card消費，即可有每人1萬元的消費回贈，優惠可與其他消費回贈及獎賞計劃同時使用。抽獎結果將於每日下午6時於ＷeLab Bank 官方Instagram專頁公布。
WeLab Bank行政總裁李家達表示，希望該行客戶人數於今年底前能倍增至20萬，按年增長五倍，期望向更多客戶提供全面和智能化的數碼銀行體驗，繼續貫徹普惠金融理念，將全方位的銀行服務帶給客戶。
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