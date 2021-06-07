該行將於6月15日起一連四天，隨機抽選合共十名合資格客戶，中獎名額每日遞增，未能中獎者將自動撥入翌日的抽獎。獲抽中的WeLab Bank客戶使用WeLab Debit Card消費，即可有每人1萬元的消費回贈，優惠可與其他消費回贈及獎賞計劃同時使用。抽獎結果將於每日下午6時於ＷeLab Bank 官方Instagram專頁公布。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，希望該行客戶人數於今年底前能倍增至20萬，按年增長五倍，期望向更多客戶提供全面和智能化的數碼銀行體驗，繼續貫徹普惠金融理念，將全方位的銀行服務帶給客戶。

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