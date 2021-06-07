集團公關部總經理王化今（7日）午在個人微博澄清，片中的倉庫不屬於小米，惟旗下部分貨品有牽連受損，雖然當中含有部分本地的「618」備貨，但不影響華南，強調用戶的訂單不會有影響，銷售物流保證會正常進行。

隨後，北京大興消防闢謠稱，發生火災的是格力空調倉庫，而非小米。長沙消防緊急調遣10個消防救援站，38輛消防車和178名消防員奔赴現場對火勢進行撲救。在消防員的努力奮戰之下，火勢已經得到了控制，暫時沒有人員傷亡，至於財物損失，還需要進一步統計。

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