湖南一倉庫爆炸 小米王化：非小米倉庫 有牽連受損但不影響華南供貨
文章日期：2021年6月7日 16:02
網絡近日流傳一條影片，涉及湖南長沙一個倉庫起火並冒出大量濃煙，盛傳是小米（1810）的倉庫爆炸起火，華南區「618」活動的備貨全部燒毀。小米股價開市急插近3%，低見28.05元，跌幅及後收窄，暫跌3.9%至28.4元。
集團公關部總經理王化今（7日）午在個人微博澄清，片中的倉庫不屬於小米，惟旗下部分貨品有牽連受損，雖然當中含有部分本地的「618」備貨，但不影響華南，強調用戶的訂單不會有影響，銷售物流保證會正常進行。
隨後，北京大興消防闢謠稱，發生火災的是格力空調倉庫，而非小米。長沙消防緊急調遣10個消防救援站，38輛消防車和178名消防員奔赴現場對火勢進行撲救。在消防員的努力奮戰之下，火勢已經得到了控制，暫時沒有人員傷亡，至於財物損失，還需要進一步統計。
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