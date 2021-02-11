WeChat Pay HK預告伙拍Visa提供優惠 支持電子消費券計劃
文章日期：2021年6月7日 15:46
本地支付平台WeChat Pay HK聯同老牌信用卡公司Visa（美股編號：V）預告，為支持港府「電子消費券計劃」，擬向透過WeChat Pay HK使用Visa進行支付的用戶提供優惠。
由5月20日至12月31日期間，中小商戶使用「WeChat Pay HK收錢碼」收款交易手續費全免。中小商戶可透過一站式收款解決方案「WeChat Pay HK收錢碼」，免費入駐成為WeChat Pay HK商戶。
Visa將投放資源鼓勵香港居民於中小商戶使用消費券，促進經濟持續復甦。WeChat Pay HK承諾會將消費券計劃所得的額外收益全數反饋給用戶或商戶。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，正密鑼緊鼓地與不同商戶和機構準備推出與消費券相關的優惠，從而為消費者帶來更多驚喜實惠，為商戶及金融機構帶來更多拓展業務的機會。
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