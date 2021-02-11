新聞稿指，是次抽獎活動是由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒地（0012）及中華煤氣主席的李家誠指，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，集團希望能為香港的抗疫多出一分力，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，讓社會可以早日回復常態。送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。

據指，凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民，包括永久居民、非永久居民以及集團員工，均可參加抽獎，參加辦法和細節將於稍後公佈。抽獎活動預計於六月下旬開始接受網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。

首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得999足金乙両﹔商場電子購物禮券1000元，名額100個﹔超市零售現金券1000元，名額100個。

至於九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括頭獎乙名,可獨得999 足金60両，價值逾100萬元﹔二奬二名，各可得999足金30両，價值逾50萬元﹔三獎八名，各可得999足金10両，價值逾17萬元等。

此外，恒地為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，將設獎金制，在九月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達 70%，已接種疫苗的員工每人可得1,000元奬金﹔若接種率達85%，已接種疫苗的員工每人可再得2,000元奬金。公司亦為員工提供共四天有薪「疫苗假期」以鼓勵他們接種疫苗，員工於九月底前,每接種一劑疫苗後可獲得兩天有薪假期，完成接種兩劑共可獲得四天有薪假期。

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