新客戶開立「Virtual+」商業戶口可享豁免首兩年服務月費，期間無需維持最低戶口結餘，並可享支薪服務費用豁免、開戶行政費半免及經「轉數快」收付款手續費優惠，讓初創企業起步更輕鬆。

「Virtual+」商業戶口可以全天候透過網上申請開戶，在網上遞交所需文件﹑完成實時電子身份驗證及電子簽署後，最快3個工作天即可成功開立戶口。電子簽署功能加設於遙距開戶服務，並將支援範圍擴闊至最多5名股東的公司。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，恒生與香港中小企的合作有悠久歷史。我們了解中小企和初創企業營運的困難和需要，致力透過金融科技優化數碼商業銀行服務，並將之應用於全新的『Virtual+』商業戶口，無縫結合線上方案和線下的商務理財中心網絡，希望以最適切的服務和產品，協助初創企業客戶把握經濟反彈的機遇，令企業邁向成功。

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