瑰麗酒店旗下會所今開幕 入會費8.8萬冀聚集「有趣的靈魂」
文章日期：2021年6月7日 15:15
奢華酒店太多，有趣的靈魂太少。鄭志雯（Sonia）花了10年經營瑰麗酒店，用6年將取材於紐約傳奇酒店The Carlyle的私人會所「Carlyle & Co.」帶來香港，並於今日開幕。Sonia說，香港的會所大部分門檻較高，以家庭、消遣為主，另一部分近年興起的會所又以職業為限制，但她希望Carlyle & Co.可以聚集一班「有趣的靈魂」，會員是真心喜歡與人聯繫，以成為社區的一分子為先。
取材自紐約傳奇酒店The Carlyle
Carlyle & Co.會員費定為8.8萬元，月費形式繳交只需2400元；33歲或以下設有優惠，會員費只需4萬元，月費每月1225元，如使用Club 53的泳池及健身設備，每年就要付21,000元。
Sonia解釋，現有在港的私人會所會費一般高達六七位數，這個門檻已「篩走」很多人，而「好多年輕人好潮、好interesting」，只是在33歲前未必有資金去交會費，因此設下33歲的門檻，令社群更多元化。她認為，一個人的「milestone」可能在30多歲出現，在此之前仍「搵緊條路點行」，過後應該已經覺悟。
設30人挑選委員會審批會籍
要成為Carlyle & Co.會員，首先要經過30人的挑選委員會審批，現時反應良好，會員人數亦已達標，並設有候補名單。Sonia笑言，不能由自己選擇「如果係我（揀），咪就係我周圍嘅朋友」，無法建立多元性，因此委員會成員來自不同行業、國籍，結合不同背景的會員，建立社群。
Sonia亦有全盤大計，香港Rosewood內的Carlyle & Co.只是第一步，接下來希望擴展至倫敦、重返紐約、邁阿密、上海、北京亦是目標，未來希望只需一個會籍，便全球通用。
明報記者 方楚茵 蕭嘉聰
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