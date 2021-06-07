王冬勝：廖宜建與Rosha合作多年 可為亞太區帶來正確策略焦點
文章日期：2021年6月7日 14:09
匯豐宣布，由亞太區環球銀行業務主管廖宜建和印度行政總裁Surendra Rosha接替王冬勝，成為聯席行政總裁。王冬勝榮休，獲委任香港上海匯豐銀行非執行主席。
王冬勝向匯豐同事發信，稱感謝銀行給他機會，亦感謝同事過去11年的支持。他在世界開始從環球金融海嘯復蘇之時，擔任亞太區行政總裁。在動盪之中，該行發現機遇，支持他們的客戶，並且該行更強地冒起。王形容，這模式已植入於亞太區匯豐的DNA。儘管經歷了延期起訴協議、天災、地緣政治緊張、新冠疫情，該行員工在過去十年茁壯成長。
他指，該行亞太區過去10年業務持續增長，自2010年以來，亞太區向集團貢獻620億美元股息，貢獻集團利潤份額估比，由2010年的27%，增至去年的53%。
他指，針對顧客需要，以及團隊工作和協作價值，是過去該行成功的兩個重要元素，亦會確保該行光明將來。三位集團領導短期內轉移到亞太區，亞太區會拿到資金、資源、製造機會所需要的焦點。
王亦指，廖及Surendra本身已合作多年，新的領導會為該行就希望有增長的地區，帶來正確策略焦點，且長線會將業務多元化。
王在信中感謝他11年間只合作的行政總裁，包括紀勤（Michael Geoghegan）、歐智華（Stuart Gulliver）、范寧（John Flint）及祈耀年（Noel Quinn）；以及早前退任獨立非執行董事的史美倫。
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