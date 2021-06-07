近期人民幣匯率曾升至3年新高，有議員關注香港的輸入性通脹，政府經濟顧問歐錫熊表示，本港首4個月的人民幣對入口價格升幅輕微，按年上升1%，而基本通脹為零，過去研究顯示人民幣匯率對其影響不大，美元兌人民幣貶值10%，會推高本港通脹1個百分點。短期本港經濟活動低於疫前水平，不過需關注中期通脹風險。

上周末G7集團財長在宣布達成全球性最低企業稅15%的共識，陳茂波表示經濟合作與發展組織與G20集團過去數年為應對侵蝕稅基及轉移利潤而制訂新方案（Base Erosion and Profit Shifting 2.0，BEPS 2.0），包括研究全球性最低企業稅率，將改變稅務環境，會對以低稅吸引投資的優勢抵銷，主要針對大型跨國企業，不會對一般中小企有影響。

陳茂波指香港需按國際共識實行BEPS 2.0，但當局會維持稅制簡單，已成立詢諮研究，將在BEPS 2.0方案細節確定後提交報告。對於目前以低稅吸引在港投資行業，如飛機租賃，則會研究以稅務優惠以外的方法鼓勵來港。

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