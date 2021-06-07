匯豐委任廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席行政總裁
文章日期：2021年6月7日 12:33
匯豐宣布，委任廖宜建及Surendra Rosha為匯豐亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，今天起生效。獲此委任前，兩人分別任職匯豐亞太區環球銀行業務主管和匯豐印度行政總裁。
廖宜建及Surendra Rosha同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海匯豐銀行有限公司的董事會，出任執行董事。兩人將常駐香港，直接向匯豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）匯報，以及成為集團執行委員會成員。此後，兩人將共同管理匯豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。
至於王冬勝則獲委任為香港上海匯豐銀行非執行主席，接替退任匯豐控股非執行董事的查史美倫。同時，他將擔任匯豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和集團行政總裁祈耀年的顧問。
匯豐集團行政總裁祈耀年表示，廖宜建及Rosha在領導匯豐亞太區發展上，累積豐富經驗，而且熟悉銀行和客戶群，是推動匯豐進一步在區內發展的最佳人選，匯豐將於未來五年投資60億美元加強亞洲布局，而隨著該行的亞洲增長策略推進至下一階段，兩位聯席行政總裁將扮演重要領導角色，帶領匯豐鞏固其在這個全球最具活力地區，廣泛且多元化的業務網絡。
祈耀年又指，王冬勝多年來對匯豐貢獻斐然，今後會以香港上海匯豐銀行非執行主席的身分，繼續為集團建言獻策，王任職亞太區行政總裁11年，「在他的卓越領導下，匯豐在亞洲的收入錄得顯著增長；即使面對區內快速變化的市場環境，依然成功在多個重要領域建立市場領先地位」。
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