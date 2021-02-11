耶倫稱利率上升是好事 恒指跌222點 下試20天及50天線 北水淨流出
文章日期：2021年6月7日 12:21
美國財政長耶倫稱利率上升對美國和聯儲局來說是件好事，大市高開67點後承壓，低位曾跌302點，低見28615點，半日高低波幅388點。
恒指半日跌222點或0.77%，報28695點，成交金額869億元；國指跌76點或0.71%，報10728點。恒生科技指數收報8021點，跌0.92%。
恒指100天線(29006.21點)前受阻，暫收於20天線(28675.34點)及50天線(28683.25點)之上。
藍籌21隻升，33隻下跌，4隻無升跌。萬洲（0288）升7.86%，收報7.34元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；小米（1810）跌4.91%，收報28.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報103.9元，升4.37%；跌幅最大的是小米（1810）收報28.1元，跌4.91%。
北水南下合計淨流出11.62億元，較上日增加6.89%，連續第2日流出，累計流出22.5億元。南水北上合計淨流出27.57億元人民幣，終止連續2日流入。
澳門限制沒有陰性證明的非澳門居民入境，濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報13.98元，跌2.65%；美高梅中國（2282）收報11.92元，跌3.25%；澳博控股（0880）收報8.69元，跌2.58%；永利澳門（1128）收報13.08元，跌1.8%；銀河娛樂（0027）收報62.4元，跌2.04%；金沙中國（1928）收報33.45元，跌2.62%。
寰亞傳媒（8075）獲騰訊（0700）入股，曾升80%，創逾3年新高，寰亞傳媒，半日收報1.63元，升20.7%，騰訊收報603.5元，跌1.31%。
紐約期油逾兩年來首次觸及70美元，油股逆市向上，中石油（0857）創52周高，見3.43元，收報3.4元，升0.59%；中海油（0883）收報8.78元，升3.05%；中石化（0386）收報4.3元，升0.47%。
加達控股（1620）2.05億元賣盤，前分析員持股教育公司入主。收報0.239元，升24.48%。
信陽毛尖（0362）擬成立SPAC籌3.9億，收購大數據區塊鏈項目。收報0.31元，無升跌。
萬洲（0288）斥150億元回購股份，每股7.8元溢價15%。收報7.34元，升7.86%。
融創（1918）5月合同銷售升57%。收報28.55元，跌1.04%。
恒大汽車（0708）啟動夏季測試。收報33.7元，跌5.2%。
華融（2799）據報被要求出售非核心資產，德銀、美團（3690）為潛在買家。美團收報299.4元，跌0.93%。
領展（0823）以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心。收報74.65元，升0.74%。
中海外（0688）5月銷售額升28%，世茂（0813）升31%。中海外收報18.32元，跌0.43%；世茂收報22.45元，升0.9%。
騰訊（0700）劉熾平減持30萬股，套現近1.9億。收報603.5元，跌1.31%。
東風汽車（0489）首5個月銷量增37%。收報7.57元，升1.2%。
時代中國（1233）首5個月累計合同銷售額增逾5成。)收報7.55元，跌0.13%。
破頂股表現
破頂股包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.205元，收報0.197元，跌1.5%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.59元，收報8.44元，跌0.12%；華潤醫療（1515）創52周高，見10.48元，收報9.56元，跌2.45%；東方（0018）創52周高，見0.65元，收報0.59元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.1元，收報26.9元，跌0.74%；恒地（0012）創52周高，見38元，收報37.75元，升1.21%；威雅利（0854）創52周高，見4.39元，收報4.39元，升5.28%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見142.8元，收報142.9元，跌1.52%；天立教育（1773）見52周低3.91元，收報4.05元，跌1.46%；思考樂教育（1769）見52周低5.03元，收報5.1元，跌3.41%；新東方在綫（1797）見52周低10.02元，收報10.42元，跌0.76%；海螺水泥（0914）見52周低43元，收報43.1元，跌0.58%；恒大（3333）見52周低10.82元，收報11.04元，跌3.33%。
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