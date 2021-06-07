邢毓靜接受內地傳媒訪問時表示，深圳與香港率先開展跨境監管沙盒試點，條件較為成熟，深港監管部門對於沙盒監管有共識、有基礎，深港多個金融監管部門在多次交流中表現出開展跨境沙盒監管的意願和共識。

她又指，特定金融業務可從共識廣泛的金融科技入手，逐步拓展到灣區居民金融服務需求領域，最後覆蓋所有金融業務。試點範圍可逐步從合格金融機構拓展到全部金融機構。

此外，在投資者適當性管理框架下，探索針對跨境金融服務需求強烈、風險可控的市場主體，使用數字人民幣這一載體在深港間開展資本項目可兌換試點，一方面通過數字人民幣的便捷支付特性，加快推動資本項目可兌換和人民幣國際化，另外一方面通過數字人民幣的智能合約、實時交易數據監控功能，有效防控風險。

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