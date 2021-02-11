恒指高開67點 受制於29000點關及100天線 萬洲升10%
文章日期：2021年6月7日 09:28
恒指今早高開67點或0.24%，報28985點，受制於29000點關及100天線(29009.11點)，成交金額188億元；國指今早高開26點或0.25%，報10831點。恒生科技指數開市報8106點，升0.13%。
藍籌34隻升，12隻下跌，12隻無升跌。萬洲（0288）升10.36%，報7.51元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升0.67%，報211.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；創科實業（0669）跌0.88%，報134.4元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌0.83%，報120.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報849.5元，升3.03%；跌幅最大的是京東（9618）開市報290.4元，跌1.69%。
加達控股（1620）2.05億元賣盤，前分析員持股教育公司入主。開市報0.192元，無成交。
信陽毛尖（0362）擬成立SPAC籌3.9億，收購大數據區塊鏈項目。開市報0.315元，升1.61%。
萬洲（0288）斥150億元回購股份，每股7.8元溢價15%。開市報7.51元，升10.36%。
融創（1918）5月合同銷售升57%。開市報29.35元，升1.73%。
恒大汽車（0708）啟動夏季測試。開市報35.55元，無升跌。
華融（2799）據報被要求出售非核心資產，德銀、美團（3690）為潛在買家。美團開市報302.6元，升0.13%。
領展（0823）以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心。開市報74.2元，升0.13%。
中海外（0688）5月銷售額升28%，世茂（0813）升31%。中海外開市報18.4元，無升跌；世茂開市報22.5元，升1.12%。
騰訊（0700）劉熾平減持30萬股，套現近1.9億。騰訊開市報611元，跌0.08%。
東風汽車（0489）首5個月銷量增37%。開市報7.4元，跌1.07%。
時代中國（1233）首5個月累計合同銷售額增逾5成。開市報10.62元，跌0.38%。
破頂股表現
英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.1元，開市報27.1元，無升跌；中信（0267）創52周高，見9.31元，開市報9.31元，升0.87%；中信股份（0267）創52周高，見9.31元，開市報9.31元，升0.87%。
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