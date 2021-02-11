港股ADR升150點 美期微跌 亞股向上
文章日期：2021年6月7日 08:38
美股上周五向上，港股ADR升150點或0.52%，報29068點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.92%，折合報617.11元；阿里巴巴（9988）升1.04%，折合報212.38元；美團（3690）升1.09%，折合報305.49元；匯控（0005）升0.66%，折合報48.87元；建行（0939）升0.11%，折合報6.24元。
道期跌0.009%，標期跌0.059%，納期跌0.065%。日股現升0.97%，韓股現升0.64%，澳股現升0.15%。
今日焦點股份可留意：
加達控股（1620）2.05億元賣盤，前分析員持股教育公司入主。
信陽毛尖（0362）擬成立SPAC籌3.9億，收購大數據區塊鏈項目。
萬洲（0288）斥150億元回購股份，每股7.8元溢價15%。
融創（1918）5月合同銷售升57%。
恒大汽車（0708）啟動夏季測試。
華融（2799）據報被要求出售非核心資產，德銀、美團（3690）為潛在買家。
領展（0823）以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心。
中海外（0688）5月銷售額升28%，世茂（0813）升31%。
騰訊（0700）劉熾平減持30萬股，套現近1.9億。
東風汽車（0489）首5個月銷量增37%。
時代中國（1233）首5個月累計合同銷售額增逾5成。
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