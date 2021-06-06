明日教育科技由「明日教育控股」擁有70%權益，而「明日教育控股」由Liu Xue Bin全資擁有，而「明日教育投資」則由Kou Chung Yin Mariana全資持有，「明日教育投資」則持有明日教育科技的30%權益。Kou Chung Yin Mariana（高頌妍）曾為中信里昂證券中國教育及香港消費者研究部首席分析師，主要研究中國教育及全球奢侈品市場。

加達為投資控股，並於加拿大及美國從事機票分銷、旅遊業務流程管理以及旅遊產品及服務。據公告，要約人擬繼續經營公司的現有業務，無意在緊接股份要約完成後出售公司業務，並將在要約截止後，對現有業務及資產基礎的運作進行詳細審查，並擴大其收入來源。

同時，公司及要約人各自確認，於股份要約期內倘出現適當機會，無意亦不打算進一步擴大及或剝離公司現有業務。要約人亦並無計劃將其任何資產注入公司或重新調配公司的僱員及固定資產等。