集團的控股股東萬隆等一致行動集團，目前持股量約34.14%，要約完成後，萬隆等一致行動集團持股將升至39.24%。公眾股東的持股則由65.86%，降至60.76%。

集團指，相信要約為股東提供機會，按近期市場價格及集團每股資產淨值之溢價出售股份以變現彼等於公司的部分投資，或藉保留彼等的股權增加彼等於公司的持股比例及參與集團的未來發展。因此，要約為股東提供允許彼等決定於公司傾向投資水平的機制，並允許不希望退出彼等於公司投資的股東享受提升股東價值的好處。

集團又指，公司擁有人應佔權益已由2014年底的51.30億美元增加至2020年底的100.05億美元。而公司目前預計不會有任何重大資本支出或承諾；及在其日常業務過程中其當前營運及擴張所需資本除外，因此認為向股東返還資本屬合理。

此外，在考慮到市場上可供使用的利好借貸成本，公司認為利用有關利好借貸成本而透過已承諾信貸為要約提供大部分資金及進一步優化公司資本架構將符合股東及公司的整體利益，從而於要約完成及註銷已回購股份之時提高股份的每股盈利並降低集團的資金成本。

集團表示，對於業務的長遠前景充滿信心要約完成後，並擬繼續經營集團現有業務，亦無意僅因要約而對集團現有業務及管理架構作出重大變動，集團僱員將繼續受聘，而集團重大固定資產將不會重新部署。