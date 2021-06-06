港次季新股上市創11年新低 彭博：內地打擊科企造成
文章日期：2021年6月6日 16:46
據彭博社報道，由於中央持續打壓科網巨企，令市場投資情緒降溫，香港第二季新上市的公司數量跌至2009年全球金融海嘯以來的最低水平，與今年初的上市熱潮形成鮮明對比。
今年香港第二季僅得7間公司上市，而且上市後表現普遍不佳，如大型新股京東物流（2618）曾險守招股價，中原建業（9982）首日挂牌亦「潛水」，百融雲創（6608）於3月上市至今跌16％，兆科眼科（6622）於4月上市至今跌15％。
報道又分析指，內地政府今年一連串行動，包括對科網巨頭阿里巴巴（9988）處以創新高罰款、要求34間科技公司於一個月內自行整改，糾正任何反競爭的商業行為等。相關行為加劇一些上市公司的不安，而投資者亦擔心監管機構的進一步行動。
報道引述永裕證券董事總經理謝明光表示，由於政府的干預，一些新上市公司不得不修改和調低上市估值，而投資者亦不再願意支付「天價」估值。據彭博社數據庫顯示，中國三大科技公司騰訊（0700）、阿里和美團（3690）從四個月前高位計算，市值已蒸發逾4000億美元（約值3.12萬億港元）。恒生指數亦自2月高位以來是全球表現最差的指數之一，今年港交所籌集的資金亦只有去年的一半，相關因素等影響香港作為全球最大的集資中心的地位。相對之下，受惠於今年初SPAC（特殊目的收購公司）公司的上市熱潮，納斯達克成交量已經超過了去年。
報道又提及，近日市場關注大熱新股如時代天使（6699），分析指，市場能否復蘇，將取決於至少要有兩到三個重磅新股來重振市場情緒，當中時代天使的上市認購情況亦受到關注。報道引述時代天使科技首日認購情況，超購倍數已達674倍。投資者也在密切關注一些大型上市公司的反應，其中包括中國遊戲巨頭網易（9999）旗下的音樂媒體公司，計劃於上月月底申請香港的IPO，集資約 10 億美元（約值77.57億港元）。