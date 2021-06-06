但陳茂波指，香港建造業正面對多方面的挑戰，特別是從業員「高齡化」及技術老化的問題，而政府已從多方面採取策略應對，包括應用創新科技、提供專業化培訓和推動從業員年青化等。

當中，為建造行業引進創新科技，既可提升生產力，也可提升工程的質量和工地安全，並已在2018年的《財政預算案》撥款10億元成立「建造業創新及科技基金」，鼓勵及支持業界採用科技和創新的建築方法，同時亦致力提升從業員掌握科技應用的能力。此外，去年在工務工程開始採用數碼工程監督系統，由規劃、興建，以至工程各環節的監督都引入最新技術。

除了在工程上採用創科，香港建造學院自2018年成立以來，也把創新科技納入課程。過去十年，政府向建造業議會合共撥款6.2億元的培訓資源，協助應對業界對技術工人的需求。其中，在2019年的2億元撥款，用於支持香港建造學院增加津貼吸引年輕人入行接受培訓，支援培訓在職工人由普通工人提升至「中工」（即半熟練技工）水平，並訓練更多「中工」成為「大工」（即熟練技工），讓從業員可透過進修，不斷晉升。

而現時全日制建造證書課程及建造文憑課程已獲得資歷架構的認可，而學院亦致力爭取成為第三級別的「學科範圍評審」的營辦者，為全日制畢業生提供完整的持續學習銜接機制及清晰的晉升階梯。在政府、建造業議會及業界的努力下，議會在這十年間已培訓超過4萬名從業員，為業界注入新力量。