除了禁止談論政治敏感、色情、賭博、暴力、推廣傳銷等內容外，同時規定不得進行低俗內容，例如禁止進行具有性挑逗、性誘惑的低俗表演或動作，包括誘惑性舔嘴唇、反覆下蹲、扭腰扭臀等。

服裝上，禁止穿著情趣服裝，男性赤裸上身或僅著內褲，女性僅身著內衣褲或比基尼、裹床單或浴巾等進行直播，甚至規限女性褲子或裙子不得低於臍往下2厘米。

微信表示，概覽根據視頻直播日常安全監管過程中，實際發現的違規現象，對平台上較為常見的違規內容進行梳理，規定日後還會對其內容進行修改或更新，主播應當關注相關規範，以免被平台處罰。

直播內容方面，規定禁止開黃腔，即講黃色笑話、兩性生活技巧等；進行「無下限的博眼球行為」，例如吃各種令人不適的物品，包括襪子、煙灰、活物、死物、洗腳水泡過的即食麵等；引人不適的內容，包括內衣褲套在頭上等低俗裝扮、挖鼻孔等不雅動作，或易引起模仿的危險內容 ，包括無保護攀巖、高樓跑酷等極限運動等行為。

規定亦禁止由未成年人在直播中擔任主播，沒有成年陪同的情況下單獨出鏡、利用未成年人擔任模特、演員或代言人進行直播帶貨。另外，亦禁止引導或輸出不良價值觀，包括宣揚不正確婚戀觀、家暴、把妹技巧（Pickup Aritist） 等，以及迷信內容，例如塔羅牌占卜、算命、預測生男生女、看風水等。