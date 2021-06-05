騰訊支持招聘平台看準赴美上市 傳集資9.12億美元
文章日期：2021年6月5日 21:27
獲科網巨頭騰訊（0700）支持，經營內地網上招聘平台「Boss直聘」的母公司看準網，據稱將尋求到美國招股上市，集資額約9.12億美元（70.74億港元）。根據該公司向美國證券及交易委員會提交的資料顯示，每股招股價將介乎17至19美元，將會發行4800萬份美國存託股份。其將於6月10日作最後定價，並於翌日上市買賣。該公司的上市保薦人為高盛、摩根士丹利及瑞銀。
此前因為市場對高增長公司的新股認購氣氛轉強，加上個別股份上市後反應欠佳，如同由騰訊支持的水滴公司自5月初上市後至今股價大跌逾三成，致有若干到美國上市的內地股份叫停上市計劃。不過，若看準落實以最高位定價，其將會是軟件商杭州塗鴉在今年3月份於美國上市集資9.47億美元，在美國上市兼集資規模最大的內地公司。
據《彭博》報道指，看準現時開發Boss直聘App，為內地最大的連繫求職者及準僱主的線上平台，月均活躍用戶由一年前的1450萬名，提高至今年首季的2490萬名。看準至今尚未獲利，淨虧損由一年前約2.79億元人民幣，收窄至今年首季的1.76億元人民幣。其收入則按年大增三倍，由原先的2.83億元人民幣，增至7.88億元人民幣。看準是次上市集資，以供投資技術基建及研究開發所需。