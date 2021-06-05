此前因為市場對高增長公司的新股認購氣氛轉強，加上個別股份上市後反應欠佳，如同由騰訊支持的水滴公司自5月初上市後至今股價大跌逾三成，致有若干到美國上市的內地股份叫停上市計劃。不過，若看準落實以最高位定價，其將會是軟件商杭州塗鴉在今年3月份於美國上市集資9.47億美元，在美國上市兼集資規模最大的內地公司。

據《彭博》報道指，看準現時開發Boss直聘App，為內地最大的連繫求職者及準僱主的線上平台，月均活躍用戶由一年前的1450萬名，提高至今年首季的2490萬名。看準至今尚未獲利，淨虧損由一年前約2.79億元人民幣，收窄至今年首季的1.76億元人民幣。其收入則按年大增三倍，由原先的2.83億元人民幣，增至7.88億元人民幣。看準是次上市集資，以供投資技術基建及研究開發所需。