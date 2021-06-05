美國10年期國債收益率再跌穿1.6厘，收報1.554厘，提振科技股表現， 標指科技股指數上升1.92%，包括Alphabet（GOOG）、Facebook（FB）等科技股的標指通訊服務指數上升1.36%。總結全周，納指上升1.47%，標指上升0.88%，道指上升0.52%，連升第二周。

就業數據差過預期，Cresset Capital Management首席投資官Jack Ablin認為，可讓聯儲局的壓力緩解，讓當局可在更長時間內維持低利率政策，並採取更觀望的態度，對冒險的投資者是好消息。

企業公布的財務數據繼續表現理想，晶片股博通（AVGO） 第二季每股盈利好過預期，並預期下半增長可持續，收入指引好過市場預期，昨升2.19%，服裝股Lululemon（LULU）第一季盈利亦好過預期，並上調全年業績指引，昨升3.83%。不過近期再次熱炒的戲院股AMC（AMC），周四公布配股出售1115萬股下挫18%後，周五下跌6.68%，盤後再跌8.7%。

恒指夜期跟隨大市向好，上升0.61%收報28982點，高水64點。ADR港股比例指數上升0.56%，報29081點。科技中概股造好，阿里巴巴（BABA）折合報229.

55港元，較港股（9988）高收1.39%。騰訊ADR折合報628.07港元，較港股（0700）上升0.49%。