香格里拉集團董事長郭惠光表示，香港是香格里拉的家園，希望能夠出一分力，以響應疫苗接種推廣計劃。他又指，明白市民都渴望再次出遊，因此不斷嘗試新方式以確保客人能安心旅遊。

集團指，所有持有香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士）均可參加是次活動。參加者須年滿18歲，並暫於2021年8月31日前在香港完成接種兩劑新冠疫苗。而較早前已在香港完成接種新冠疫苗的居民亦可參與。

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