香格里拉推接種疫苗抽獎 免費任住酒店一年
文章日期：2021年6月4日 21:10
再有公司推出打針優惠，香格里拉（0069）公布將以抽奬形式，送出一年免費住宿（名額一個），並適用於集團全球100多間酒店，以支持本地新冠疫苗接種計劃。得奬者可在國際邊境重新開放後，在全球76個目的地體驗香格里拉的服務，包括在倫敦、巴黎、東京和新加坡的旗艦酒店，以及在香港的四間酒店。
香格里拉集團董事長郭惠光表示，香港是香格里拉的家園，希望能夠出一分力，以響應疫苗接種推廣計劃。他又指，明白市民都渴望再次出遊，因此不斷嘗試新方式以確保客人能安心旅遊。
集團指，所有持有香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士）均可參加是次活動。參加者須年滿18歲，並暫於2021年8月31日前在香港完成接種兩劑新冠疫苗。而較早前已在香港完成接種新冠疫苗的居民亦可參與。
其他報道
3香港推逾1000萬獎品「谷針」 包括送出33部iPhone 12 Pro
恒指跌47點 指數換馬成交增38% 北水轉流出 科指一周表現跑贏恒指
內地網傳泡泡瑪特面試時要求女員工填寫生育計劃 集團：積極改進
市監局召開「共享消費」行業指導會 要求美團等8公司增強合規意識
蘋果據報正研發支持無線充電的iPad Pro以及新款iPad Mini
內地擬降印花稅推動中港股市向上 恒指半日升41點 重上100天線