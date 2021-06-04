華融據報被要求出售非核心資產 德銀美團為潛在買家
文章日期：2021年6月4日 20:03
中國華融（2799）近月爆出債務問題，路透社引述兩名消息人士指，監管當局正要求華融出售非核心資產，包括銀行、信託、投資公司和消費金融等業務，同時監管當局亦考慮為華融今年到期的200億美元債券，作出非正式擔保。
消息人士表示，湖南省政府正為出售當地的華融湘江銀行控股權談判；德意志銀行正計劃收購與華融合資的華融融德資產管理公司的股份；美團（3690）年初曾對華融的消費金融業務表達興趣。不過，監管當局未就任何救援華融的措施作任何決定，或等待華融發表年度報告的最終審計結果。華融未能在3月底公布2020年年度報告，目前仍然停牌，報導指或到8月會有審計結果。
華融為中國四大國有資產管理公司之一，消息人士又表示， 監管當局正考慮要求其餘三間國有資產管理公司，即中國信達（1359）、長城資產和東方資產管理如華融般精簡業務。財政部和銀保監沒有回覆路透社查詢。
消息人士表示，監管當局不會正式公開表示支持華融，而更多是採取私人勸說，例如銀保監在4月要求銀行不要扣起對華融的貸款，並要求國有銀行準備資金支持華融。當局正避免華融不能償還境外美元債，或需要將其減值，同持確保債券能夠展期，利用未來現金流償還債務。
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