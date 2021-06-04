消息人士表示，湖南省政府正為出售當地的華融湘江銀行控股權談判；德意志銀行正計劃收購與華融合資的華融融德資產管理公司的股份；美團（3690）年初曾對華融的消費金融業務表達興趣。不過，監管當局未就任何救援華融的措施作任何決定，或等待華融發表年度報告的最終審計結果。華融未能在3月底公布2020年年度報告，目前仍然停牌，報導指或到8月會有審計結果。

華融為中國四大國有資產管理公司之一，消息人士又表示， 監管當局正考慮要求其餘三間國有資產管理公司，即中國信達（1359）、長城資產和東方資產管理如華融般精簡業務。財政部和銀保監沒有回覆路透社查詢。

消息人士表示，監管當局不會正式公開表示支持華融，而更多是採取私人勸說，例如銀保監在4月要求銀行不要扣起對華融的貸款，並要求國有銀行準備資金支持華融。當局正避免華融不能償還境外美元債，或需要將其減值，同持確保債券能夠展期，利用未來現金流償還債務。

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