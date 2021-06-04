公司引入9名基石投資者，包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia、常春藤、南方基金。共計投資2.3億美元，按招股價上計，不計超額配股權，將認購本次發售股份的57.44%。其中，LAV投資5000萬美元。

科濟藥業主研可治療血液惡性腫瘤及實體瘤的創新CAR-T細胞（嵌合抗原受體T細胞）療法。綜合資料，CAR-T療法的治療原理，是透過生物技術，將可識別癌細胞抗原的CAR基因，安置到T細胞上；帶有受體的T細胞進入人體內後，即可辨識並殺死癌細胞。

不過，CAR-T療法費用昂貴。根據招股書，在美國，此類療法的平均治療成本總額為150萬美元，而直接成本是每名患者每次治療40萬美元。公司指出，價格高昂成為療法患者有限的一大原因。

根據招股書，科濟藥業管線有11款產品，唯一核心候選產品為CAR-T產品CT053，可用於治療骨髓瘤。該產品現時正於內地進行關鍵II期試驗，並於北美進行Ib期臨床試驗。公司指出，擬於2022年上半年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年上半年向美國FDA提交生物藥物上市許可申請（BLA）。

該產品的競爭對手，包括強生旗下藥廠楊森製藥（Janssen）的JNJ-4528，以及百時美施貴寶（BMS）的Abecma。公司其他產品，則覆蓋胃癌、結腸直癌、胰腺癌等多種癌症。招股書指出，公司現時於內地及北美獲得7項臨床試驗許可（IND），為內地CAR-T公司中最多。公司於上海金山區的廠房，已獲內地發出首張CAR-T療法的生產許可證。

公司財務副總裁謝嵐表示，對公司於2022年的新藥申請及商業化有信心，惟因為管線下藥物較多，仍需要持續投資，因此短期內難預測何時達到盈利。

記者：馬迪帆

其他報道

領展以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心

匯豐據報擬委廖宜建及Rosha接替王冬勝 掌管亞洲業務

3香港推逾1000萬獎品「谷針」 包括送出33部iPhone 12 Pro

中海外5月銷售額升28% 世茂升31%

騰訊劉熾平減持30萬股 套現近1.9億

東風汽車首5個月銷量增37%

時代中國首5個月累計合同銷售額增逾5成

恒指跌47點 指數換馬成交增38% 北水轉流出 科指一周表現跑贏恒指

嘉民推百萬元大抽獎「谷針」 大獎送50萬Tesla電動車