B股科濟藥業下周一起招股 入場費1.65萬
文章日期：2021年6月4日 18:58
未賺錢生科股科濟藥業（2171）下周一（7日）起招股，每股招股價介乎29.6元至32.8元，每手500股，入場費16565.26元。公司全球發行9474.7萬股，公開發售佔10%，國際配售佔90%。不計超額配售權，料最多集資31億元。招股期至下周四（10日）中午12時截止，預計6月18日掛牌。高盛及UBS為聯席保薦人。
公司引入9名基石投資者，包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia、常春藤、南方基金。共計投資2.3億美元，按招股價上計，不計超額配股權，將認購本次發售股份的57.44%。其中，LAV投資5000萬美元。
科濟藥業主研可治療血液惡性腫瘤及實體瘤的創新CAR-T細胞（嵌合抗原受體T細胞）療法。綜合資料，CAR-T療法的治療原理，是透過生物技術，將可識別癌細胞抗原的CAR基因，安置到T細胞上；帶有受體的T細胞進入人體內後，即可辨識並殺死癌細胞。
不過，CAR-T療法費用昂貴。根據招股書，在美國，此類療法的平均治療成本總額為150萬美元，而直接成本是每名患者每次治療40萬美元。公司指出，價格高昂成為療法患者有限的一大原因。
根據招股書，科濟藥業管線有11款產品，唯一核心候選產品為CAR-T產品CT053，可用於治療骨髓瘤。該產品現時正於內地進行關鍵II期試驗，並於北美進行Ib期臨床試驗。公司指出，擬於2022年上半年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年上半年向美國FDA提交生物藥物上市許可申請（BLA）。
該產品的競爭對手，包括強生旗下藥廠楊森製藥（Janssen）的JNJ-4528，以及百時美施貴寶（BMS）的Abecma。公司其他產品，則覆蓋胃癌、結腸直癌、胰腺癌等多種癌症。招股書指出，公司現時於內地及北美獲得7項臨床試驗許可（IND），為內地CAR-T公司中最多。公司於上海金山區的廠房，已獲內地發出首張CAR-T療法的生產許可證。
公司財務副總裁謝嵐表示，對公司於2022年的新藥申請及商業化有信心，惟因為管線下藥物較多，仍需要持續投資，因此短期內難預測何時達到盈利。
記者：馬迪帆
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