領展指出，太陽新天地購物中心所屬目標公司在2020年底止稅後虧損達2691.65萬元。今次收購，將由現金儲備及債務融資撥付，並會就大部分的外匯波動作出對沖安排。完成交易後，資產負債率預計將由約19.2%，提升至約20.4%。

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