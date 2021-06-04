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領展以32億元人民幣收購廣州太陽新天地購物中心

文章日期：2021年6月4日 18:32

領展（0823）宣布，以32.047億元（人民幣、下同），向華平投資及翰德集團的兩名創辦人劉栩及王海寶為首公司，收購廣州市天河區馬場路36號太陽新天地購物中心，較物業估值33.5億元略低。該物業共有8層商業物業連同四層地庫，零售面積約90113.41平方米，設有880個停車場。現時該物業的每月收入約1060.51萬元，零售物業部份佔1001.62萬元，2021至2023年零售租約佔該物業零售面積之現時基本租金收入約68%。