報道引述消息人士指，匯豐計劃今年委任王冬勝的門生、匯豐亞太區環球銀行業務負責人廖宜建，以及掌管印度業務的首席執行官Surendra Rosha，成為該行亞洲部門的聯席負責人，廖屆時有可能管大中華區，Rosha則可能管理亞洲區的其他部分。消息人士亦指，預料王冬勝會出任該行亞洲業務的非執行主席。本報正向匯豐發言人查詢，正候回覆。

《彭博》今年初曾報道，匯控當時已非正式展開王冬勝接班人的遴選工作，廖宜建、匯豐中國區行政總裁王雲峰的呼聲很高，王冬勝亦正指導二人，在他最終退休之前加強中國梯隊。

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