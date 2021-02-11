3香港推逾1000萬獎品「谷針」 包括送出33部iPhone 12 Pro
文章日期：2021年6月4日 17:54
3香港昨日推出「全城有Jabso」活動，所有新上台、續約或升級至5G 服務的客戶，於8月31日前成功接種兩劑疫苗並提供證明，即可參與今次的活動。獎品包括送出33部iPhone 12 Pro 智能手機，而所有上台或升級，並選取5G服務合資格客戶，再可獲得33GB額外5G數據，以鼓勵全港市民盡早接種新冠疫苗。
參加「全城有Jabso」的合資格客戶，即可獲得800元的手機折扣優惠，以作購買22 款精選裝置之用，精選型號包括iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPad Pro、Samsung Galaxy S21 系列及Samsung Galaxy Note20 系列等。
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