3香港昨日推出「全城有Jabso」活動，所有新上台、續約或升級至5G 服務的客戶，於8月31日前成功接種兩劑疫苗並提供證明，即可參與今次的活動。獎品包括送出33部iPhone 12 Pro 智能手機，而所有上台或升級，並選取5G服務合資格客戶，再可獲得33GB額外5G數據，以鼓勵全港市民盡早接種新冠疫苗。