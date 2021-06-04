中海外5月銷售額升28% 世茂升31%
文章日期：2021年6月4日 17:51
中海外（0688）公布，5月份合約物業銷售金額約342.77億元人民幣(下同)，按年增加28.0%；而相應的已售樓面面積約為1,760,800平方米，按年增加19.0%。首5月累計合約物業銷售金額約1,554.14億元，相應的累計已售樓面面積約7,675,700平方米，分別按年增加35.8%及22.4%。約328.72億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。期內新增4幅土地，應佔樓面面積合共約107.8萬平方米，土地出讓金約110.31億元。
世茂（0813）公布，5月合約銷售額約為290.5億元，按年增31.9%，合約銷售面積為1,630,045平方米，按年增29.3%。5月平均銷售價格為每平方米17,823元。首5月累計合約銷售總額約為1,217.9億元，累計合約銷售總面積為6,869,515平方米，按年分別升52%及50%。首5月平均銷售價格為每平方米17,730元。
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