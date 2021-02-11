內地擬減印花稅帶動A股早市抽升，港股亦向上，不過其後澄清並非減A股印花稅，A股升幅收窄，港股收市倒跌47點，由於恒指、科指及國指換馬，成交金額由競價時段前的1475億元，升至1929億元。北水轉為淨流出。科指一周表現跑贏恒指。