恒指跌47點 指數換馬成交增38% 北水轉流出 科指一周表現跑贏恒指
文章日期：2021年6月4日 16:23
內地擬減印花稅帶動A股早市抽升，港股亦向上，不過其後澄清並非減A股印花稅，A股升幅收窄，港股收市倒跌47點，由於恒指、科指及國指換馬，成交金額由競價時段前的1475億元，升至1929億元。北水轉為淨流出。科指一周表現跑贏恒指。
恒指今早低開128點後，曾跌最多228點，早市曾隨A股上升最多57點，升至29023點，一度收復100天線(28998.04點)及逼近10天線(29052.83點)，收市全失守，全日高低波幅285點。
恒指收市跌47點或0.17%，報28918點，成交金額1929億元，較上日增加38.91%，是5月27日2505.02億元成交後最多；國指跌21點或0.2%，報10805點。恒生科技指數收報8095點，跌0.84%。
恒指連跌3日，累計跌549.9點，對上一次連跌3日是2021年5月11日。
藍籌25隻升，29隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升6.21%，收報22.25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；海底撈（6862）跌6.23%，收報42.15元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.69%，收報302.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股6隻升，25隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報52.8元，升7.21%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報70.05元，跌5.47%。
北水南下合計淨流出10.87億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入30.67億元人民幣，較上日增加101.62%，連續第2日流入，累計流入45.88億元。
一周表現
恒指本周累跌0.71%或206點，跌幅是5月14日後最大，當時收市跌幅為2.04%；本周表現最佳的是美團（3690），累升13.95%，其次為吉利（0175）及瑞聲（2018），分別升13.17%及10.33%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌7.6%，其次為創科實業（0669）及九龍倉置業（1997），分別跌7.31%及5.32%。
國指本周累升0.11%或12點，升幅是5月28日後最大，當時收市升幅為0.85%；本周表現最佳的是美團（3690），累升13.95%，其次為吉利（0175）及中國鐵塔（0788），分別升13.17%及4.71%。而表現最差的是海螺水泥（0914），累跌9.69%，其次為中國太保（2601）及申洲國際（2313），分別跌8.15%及7.6%。
科指本周累升1.73%或138點，升幅是5月21日後最大，當時收市升幅為6.08%；本周表現最佳的是美團（3690），累升13.95%，其次為瑞聲（2018）及比亞迪電子（0285），分別升10.33%及6.99%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌16.66%，其次為明源雲（0909）及金蝶（0268），分別跌6.88%及4.06%。
指數換馬股表現
染藍的信義光能（0968）收報13.1元，跌1.5%；比亞迪（1211）收報191.9元，升1.16%；碧桂園服務（6098）收報76.45元，跌4.14%。
入國指的比亞迪（1211）收報191.9元，升1.16%；恒大物業（6666）收報9.1元，跌2.47%。剔出指數的粵海投資（0270）收報11.4元，升1.06%；聯通（0762）收報4.21元，升0.48%；中國鐵塔（0788）收報1.11元，升1.83%。
入科指的汽車之家（2518）創上市新低，見144元，收報145.1元，跌2.49%；嗶哩嗶哩（9626）收報824.5元，跌3.23%；剔出指數的中興（0763）收報21.65元，跌0.46%；鴻騰（6088）收報2.2元，跌3.93%；祖龍娛樂（9990）收報13.72元，跌3.38%。
午後消息股表現
內地擬減印花稅，不過並非A股印花稅，證券股升幅收窄。海通證券（6837）收報7.23元，升0.56%；中信証券（6030）創52周高，見22元，收報20.65元，跌0.24%；華泰證券（6886）收報11.54元，升0.35%；中國銀河（6881）收報4.79元，升0.84%；光大證券（6178）收報6.61元，升0.76%；招商證券（6099）收報11.64元，升1.04%；廣發証券（1776）收報10.56元，升1.73%；國泰君安（2611）收報11.48元，升0.35%。
今早及隔晚消息股表現
富達國際料中國科技反壟斷行動或近尾聲，阿里（9988）、騰訊（0700）估值再現吸引力。阿里巴巴收報210.2元，跌0.28%；騰訊收報611.5元，跌0.65%。
康希諾（6185）申請霧化吸入式新冠疫苗的緊急使用。收報320元，升0.82%。
何柱國完成出售星島（1105），郭英成出任主席蔡加讚任獨董。星島收報0.93元，升4.49%。
包浩斯（0483）售荃灣倉庫物業套現4800萬，計劃派特別息4600萬。包浩斯創52周高，見0.78元，收報0.77元，升18.46%。
許家印：恒大（3333）今年中有息負債降至6000億以下。恒大見52周低11.04元，收報11.42元，升2.15%。
港視（1137）與I.T.合作開網購商場「EESE」，料第四季開業。港視收報9.32元，跌0.96%。
美的置業（3990）5月銷售增89%，合生（0754）增1.5倍。美的置業收報19.24元，升0.31%；合生（0754）創上市新高，見39.8元，收報36.65元，跌7.22%。
螞蟻消費金融公司獲批開業，承接符合監管的小貸業務。阿里巴巴收報210.2元，跌0.28%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見10.5元，收報9.62元，升1.26%；361度（1361）創52周高，見3.91元，收報3.8元，無升跌。
消費股破頂，包括，六福集團（0590）創52周高，見22.9元，收報22.7元，升0.44%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升6.38%。
其他破頂股包括，破頂股包括，天倫燃氣（1600）創52周高，見8.56元，收報8.45元，升2.3%；華潤醫療（1515）創52周高，見10.04元，收報9.8元，升9.74%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.1元，收報27.1元，升0.37%；泓富（0808）創52周高，見2.93元，收報2.91元，跌0.34%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.66元，收報1.68元，跌5.62%；新東方（9901）創上市新低，見67元，收報68.55元，跌14.84%；汽車之家（2518）創上市新低，見144元，收報145.1元，跌2.49%；遠見控股（0862）見52周低0.197元，收報0.2元，無升跌；新東方在綫（1797）見52周低10.4元，收報10.5元，跌4.37%；海螺水泥（0914）見52周低43元，收報43.35元，跌2.58%；恒大（3333）見52周低11.04元，收報11.42元，升2.15%。
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