壹傳媒於2019年5月公布，每手買賣單位將會由2000股更改為1萬股，意味梁振英當時購入一手股票，而現時持股不足一手。

此前，保安局引國安法凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒股份。梁振英曾發帖文，要求壹傳媒董事局發通告交代事件影響。

其後，壹傳媒曾公布財務狀况，稱經管理層評估後預期手頭資金足夠至2022年9月使用，惟梁振英對此表示質疑，壹傳媒雖擁有「現金結餘逾5億」，但計及應收款項及其他應收款約1.81億元，再扣除未償還銀行貸款約9360萬元、其他流動負債約3.81億元及合約負債總額為6940萬元，淨現金僅約1.37億元，「今後銀行會不會call loan（回收貸款）？」「供應商會不會繼續賒數？」質疑公司償付能力。

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