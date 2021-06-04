梁振英：2018年前後無再買賣壹傳媒股份 市場人士不必猜測
文章日期：2021年6月4日 12:46
早前披露自己是壹傳媒（0282）小股東的前特首梁振英，今日再Facebook進一步發文指，自己於2018年購入2000股壹傳媒股份，「在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份」，並指市場人士不必猜測。
壹傳媒於2019年5月公布，每手買賣單位將會由2000股更改為1萬股，意味梁振英當時購入一手股票，而現時持股不足一手。
此前，保安局引國安法凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒股份。梁振英曾發帖文，要求壹傳媒董事局發通告交代事件影響。
其後，壹傳媒曾公布財務狀况，稱經管理層評估後預期手頭資金足夠至2022年9月使用，惟梁振英對此表示質疑，壹傳媒雖擁有「現金結餘逾5億」，但計及應收款項及其他應收款約1.81億元，再扣除未償還銀行貸款約9360萬元、其他流動負債約3.81億元及合約負債總額為6940萬元，淨現金僅約1.37億元，「今後銀行會不會call loan（回收貸款）？」「供應商會不會繼續賒數？」質疑公司償付能力。
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