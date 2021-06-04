消息被視為A股印花稅可減免，A股券商板塊即彈起，港股的中資券商股也炒起，光大證券（6178）揚6.25%；中信証券（6030）、中信建投（6066）半日升近半成；廣發證券（1766）升3.6%；中金（3908）升逾4%；海通證券（6837）升3.3%。

不過，內媒《證券時報》表示，減A股印花稅的消息可能被市場過於憧憬。根據2018年11月的《印花稅法（徵求意見稿）》規定，證券交易印花稅的納稅人或者稅率調整，要由國務院決定，並報全國人大常務委員會備案。從這個程序來看，證券印花稅短期之內下調的可能性並不高。

再者，今年2月27日，印花稅法草案首次提請全國人大審議，其中提到此次印花稅法草案根據實際情況對部分內容作了必要調整，適當簡併稅目、降低部分稅率，但佔印花稅收入過半的證券交易印花稅仍將維持成交額千分之一的稅率不變。

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