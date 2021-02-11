內地擬降印花稅推動中港股市向上 恒指半日升41點 重上100天線
文章日期：2021年6月4日 12:18
人大常委會將二次審議印花稅法草案，擬適當降低稅率，內地A股臨近中午收市即時抽升，而恒指亦由跌轉升。恒指今早低開128點，曾跌最多228點，受消息拖動，曾轉升最多57點，高低波幅285點。
恒指半日升41點或0.14%，報29007點，成交金額775億元；國指升16點或0.15%，報10843點。恒生科技指數收報8166點，升0.03%。
恒指半日重上100天線(28998.93點)，但仍受制於10天線(29061.75點)。
藍籌26隻升，27隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升7.64%，收報22.55元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；百威（1876）跌3.45%，收報25.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.65%，收報611.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報91.55元，升7.71%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報70.15元，跌5.33%。
北水南下合計淨流出5.02億元，終止連續3日流入南水北上合計淨流入33.08億元人民幣，較上日增加117.49%，連續第2日流入，累計流入48.29億元。
內地擬減印花稅，證券股造好，中信証券（6030）創52周高，見22元，收報21.65元，升4.59%；中金（3908）收報22.75元，升4.36%；海通證券（6837）收報7.43元，升3.34%；華泰證券（6886）收報11.86元，升3.13%；中國銀河（6881）收報4.96元，升4.42%；光大證券（6178）收報6.97元，升6.25%；招商證券（6099）收報11.94元，升3.65%；廣發証券（1776）收報10.76元，升3.66%；國泰君安（2611）收報11.68元，升2.1%。
富達國際料中國科技反壟斷行動或近尾聲，阿里（9988）、騰訊（0700）估值再現吸引力。阿里巴巴收報212.2元，升0.66%；騰訊收報611.5元，跌0.65%。
康希諾（6185）申請霧化吸入式新冠疫苗的緊急使用。收報321.4元，升1.26%。
收市後指數換馬，染藍的信義光能（0968）收報13.34元，升0.3%；比亞迪（1211）收報195.1元，升2.85%；碧桂園服務（6098）收報76.7元，跌3.82%。
入國指的比亞迪（1211）收報195.1元，升2.85%；恒大物業（6666）收報9.5元，升1.82%。剔出國指的粵海投資（0270）收報11.32元，升0.35%；聯通（0762）收報4.23元，升0.95%；中國鐵塔（0788）收報1.11元，升1.83%。
入科指的汽車之家（2518）創上市新低，見144元，收報144.3元，跌3.02%；嗶哩嗶哩（9626）收報819.5元，跌3.81%；剔出科指的中興（0763）收報22.05元，升1.38%；鴻騰（6088）收報2.25元，跌1.75%；祖龍娛樂（9990）收報14.06元，跌0.99%。
何柱國完成出售星島（1105），郭英成出任主席蔡加讚任獨董。星島收報0.92元，升3.37%。
包浩斯（0483）售荃灣倉庫物業套現4800萬，計劃派特別息4600萬。包浩斯創52周高，見0.75元，收報0.72元，升10.77%。
許家印：恒大（3333）今年中有息負債降至6000億以下。恒大見52周低11.04元，收報11.18元，無升跌；。
港視（1137）與I.T.合作開網購商場「EESE」，料第四季開業。港視收報9.36元，跌0.53%。
美的置業（3990）5月銷售增89%，合生（0754）增1.5倍。美的置業收報19.04元，跌0.73%；合生創上市新高，見39.8元，收報38.05元，跌3.67%。
螞蟻消費金融公司獲批開業，承接符合監管的小貸業務。阿里巴巴收報212.2元，升0.66%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見10.5元，收報10.38元，升9.26%；361度（1361）創52周高，見3.91元，收報3.83元，升0.79%。
消費股破頂，包括，六福集團（0590）創52周高，見22.9元，收報22.6元，無升跌。
其他破頂股包括，天倫燃氣（1600）創52周高，見8.56元，收報8.52元，升3.15%；華潤醫療（1515）創52周高，見9.96元，收報9.68元，升8.4%；泓富（0808）創52周高，見2.93元，收報2.91元，跌0.34%；中信（0267）創52周高，見9.26元，收報9.23元，升0.22%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.69元，收報1.69元，跌5.06%；新東方（9901）創上市新低，見69.05元，收報69.3元，跌13.91%；遠見控股（0862）見52周低0.197元，收報0.2元，無升跌；新東方在綫（1797）見52周低10.62元，收報10.76元，跌2%；海螺水泥（0914）見52周低43.2元，收報43.3元，跌2.7%。
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