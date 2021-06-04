恒指升41點，收報29007點，成交金額775億元。美國ADP新增職位達98萬份，遠超市場預期的70萬份，市場憂慮收水，即使拜登在加稅問題上讓步，但納指仍跌1%，道指微跌，貴金屬大跌，債息微升。港股今早低開後不斷回升，周初破頂未成功，回到支持位28800點還是有抗跌力，指數仍在困局中。