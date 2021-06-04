【選股王】華潤醫療追落後 具炒作空間
文章日期：2021年6月4日 12:03
恒指升41點，收報29007點，成交金額775億元。美國ADP新增職位達98萬份，遠超市場預期的70萬份，市場憂慮收水，即使拜登在加稅問題上讓步，但納指仍跌1%，道指微跌，貴金屬大跌，債息微升。港股今早低開後不斷回升，周初破頂未成功，回到支持位28800點還是有抗跌力，指數仍在困局中。
報道指特斯拉在中國的銷量，由4月份的18000輛下跌至5月份的9800輛，幾乎腰斬，至今還未看到復蘇。消息刺激其他汽車股強勢，比亞迪（1211）、吉利（0175）及長汽（2333）升幅介乎2.8%至7.6%。
消費類股份偏強，華潤啤酒（0291）升2.64%，若能突破70元會有新升浪。周黑鴨（1458）連續兩日急升，今早升5.6%。閱文（0772）宣布戰略升級，發展IP生態鏈，股價再升7.7%。中資券商股回調幾天又大升，中信（6030）及中金（3908）均升超過4%。
此前推介的海吉亞（6078）配股，股價穩守配股價82.8元，可以趁低加碼。另一強勢的醫療股是華潤醫療（1515），急升8.4%。從炒作角度看，無論是生物B股、傳統醫藥股、醫療設備股還是醫療服務股，年初至今全都急升，華潤醫療相對落後，有炒作空間。退一步看，華潤醫療市值才超過百億元，相對於海吉亞達到500億元級別，相差很遠，與美國同業達數千億元相比更無法相比。隨着中國不斷改善醫療制度，集團又不斷收購醫院擴大版圖，中長期有機會獲得重估。只是近期升勢甚急，不宜高追，若能高位整固，屆時可在較貼近10天線水平收集。
張兆聰