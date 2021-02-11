港元現報7.758元升值2點子，曾貶值最多2點子，報7.7584元，亦曾升值最多10點子，報7.7572元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.38點子至0.03911%；1星期HIBOR升0.12點子至0.05464%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.06446%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.1725%；6個月期HIBOR跌0.57點子至0.26768%；12個月期HIBOR跌0.95點子至0.39518%。

美元指數現報90.543升值0.031點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.0855%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0012%，利差是2021年6月01日後最低，當日差距為-0.003%。

其他報道

一盈證券打疫苗後開戶免佣3個月

【專欄】李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中

富達國際料中國科技反壟斷行動或近尾聲 阿里、騰訊估值再現吸引力

匯豐：下周一起所有香港員工都可選擇重返辦公室

康希諾申請霧化吸入式新冠疫苗的緊急使用

Tesla陷中國公關危機 傳5月中國訂單量遭「腰斬」股價收挫半成

滬深三大指數低開 人行全周零投放零回籠

恒指低開128點 入科指的汽車之家創上市新低 包浩斯升12.3%

恒指、科指、國指收市後換馬 港股ADR跌58點 美期、亞股向下

拜登簽署命令 將列入「黑名單」的中國企業增加至59間

美國數據報喜 加重聯儲局收水擔憂 美股向下 道指跌23點