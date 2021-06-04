Tesla陷中國公關危機 傳5月中國訂單量遭「腰斬」股價收挫半成
文章日期：2021年6月4日 09:51
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國屢傳負面消息。外電引述消息人士報道，Tesla 5月在中國接獲的淨訂單量僅9800輛，與4月逾1.8萬輛相比，5月訂單輛近腰斬。據報，特斯拉上海車廠每年的產能約為50萬輛。
受負面消息影響，Tesla股價一度跌逾半成，收報572.84美元，跌5.33%。
Tesla近期在中國多次爆出「公關災難」，今年2月中國國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費者反映品質有瑕疵等問題約談Tesla，當時Tesla表示，會誠懇接受政府部門的指導。
另外，今年4月在2021上海國際車展上，Tesla展台出現維權事件，兩名身穿印有Tesla車標圖案及「剎（煞）車失靈」字樣T恤的女子出現在Tesla展台，其中一人爬上車頂高叫「煞車失靈」，事件一度惹來市場熱議。
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