受負面消息影響，Tesla股價一度跌逾半成，收報572.84美元，跌5.33%。

Tesla近期在中國多次爆出「公關災難」，今年2月中國國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費者反映品質有瑕疵等問題約談Tesla，當時Tesla表示，會誠懇接受政府部門的指導。

另外，今年4月在2021上海國際車展上，Tesla展台出現維權事件，兩名身穿印有Tesla車標圖案及「剎（煞）車失靈」字樣T恤的女子出現在Tesla展台，其中一人爬上車頂高叫「煞車失靈」，事件一度惹來市場熱議。

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