恒指低開128點 入科指的汽車之家創上市新低 包浩斯升12.3%
文章日期：2021年6月4日 09:28
憂慮美國收水，恒指今早低開128點或0.45%，報28837點，成交金額47億元；國指今早低開62點或0.58%，報10764點。恒生科技指數開市報8080點，跌1.03%。
恒指進一步遠離10天線(29044.81點)及100天線(28997.24點)，正下試20天線(28667.11點)及50天線(28677.69點)。
藍籌7隻升，37隻下跌，11隻無升跌。長和（0001）升0.83%，報60.75元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.61%，報49.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；美團（3690）跌3.12%，報297.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。
恒生科技指數成份股4隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報20.9元，升1.95%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報70元，跌5.53%。
下周一指數成份股變動，染藍股的信義光能（0968）開市報13.1元，跌1.5%；比亞迪（1211）開市報186.7元，跌1.58%；碧桂園服務（6098）開市報79.5元，跌0.31%。
入國指的比亞迪跌1.58%；恒大物業（6666）開市報9.46元，升1.39%；剔除的粵海投資（0270）開市報11.26元，跌0.18%；聯通（0762）開市報4.2元，升0.24%；中國鐵塔（0788）開市報1.09元，無升跌。
入科指的汽車之家（2518）創上市新低，見147.8元，開市報147.8元，跌0.67%；嗶哩嗶哩（9626）開市報816元，跌4.23%；剔出的中興（0763）開市報21.4元，跌1.61%；鴻騰（6088）開市報2.29元，無升跌。
何柱國完成出售星島（1105），郭英成出任主席蔡加讚任獨董。開市報0.93元，升4.49%。
包浩斯（0483）售荃灣倉庫物業套現4800萬，計劃派特別息4600萬。開市報0.73元，升12.3%，創52周高。
許家印：恒大（3333）今年中有息負債降至6000億以下。恒大（3333）開市報11.26元，升0.72%。
港視（1137）與I.T.合作開網購商場「EESE」，料第四季開業。港視無成交，報9.41元。
美的置業（3990）5月銷售增89%，合生（0754）增1.5倍。美的置業開報19.18元，無升跌；合生無成交，報39.5元。
螞蟻消費金融公司獲批開業，承接符合監管的小貸業務。阿里巴巴（9988）開市報208.8元，跌0.95%。
破頂股表現
361度（1361）創52周高，見3.85元，開市報3.85元，升1.32%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見147.8元，開市報147.8元，跌0.67%；新東方在綫（1797）見52周低10.74元，開市報10.74元，跌2.19%；海螺水泥（0914）見52周低44.2元，開市報44.2元，跌0.67%。
其他報道
恒指、科指、國指收市後換馬 港股ADR跌58點 美期、亞股向下