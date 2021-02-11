恒指、科指、國指收市後換馬 港股ADR跌58點 美期、亞股向下
文章日期：2021年6月4日 08:55
美股向下，港股ADR跌58點或0.2%，報28907點。個股ADR普遍向上/下，騰訊（0700）ADR跌1.24%，折合報607.84元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報210.48元；美團（3690）跌1.62%，折合報302.41元；匯控（0005）升0.28%，折合報48.94元；建行（0939）跌0.36%，折合報6.17元。
道期跌0.22%，標期跌0.28%，納期跌0.39%。日股現跌0.87%，韓股現跌0.38%，澳股現升0.02%。
今日焦點股份可留意：
下周一指數成份股變動，染藍股包括信義光能（0968）、比亞迪（1211）、碧服（6098）；入國指的包括比亞迪、恒大物業（6666），剔除粵海投資（0270）、聯通（0762）、中國鐵塔（0788）；入科指的有汽車之家（2518）、嗶哩嗶哩（9626），剔出中興（0763）、鴻騰（6088）及祖龍娛樂（9990）。
何柱國完成出售星島（1105），郭英成出任主席蔡加讚任獨董。
包浩斯（0483）售荃灣倉庫物業套現4800萬，計劃派特別息4600萬。
許家印：恒大（3333）今年中有息負債降至6000億以下。
港視（1137）與I.T.合作開網購商場「EESE」，料第四季開業。
美的置業（3990）5月銷售增89%，合生（0754）增1.5倍。
螞蟻消費金融公司獲批開業，承接符合監管的小貸業務。
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