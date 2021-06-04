美國上周首次申領失業救濟人數自疫情爆發以來首次跌破40萬、ADP 5月份私營部門就業人數增加了97.8萬人，是自2020年6月以來最高，以及ISM服務業指數升至64，為1997年開始編纂該指數以來最高水平，數據報喜，加重市場對聯儲局收水的憂慮，美股下跌，美債息、美元上漲。 道指低開50點，高位曾升67點，低位曾跌265點。