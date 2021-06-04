美國數據報喜 加重聯儲局收水擔憂 美股向下 道指跌23點
文章日期：2021年6月4日 08:15
美國上周首次申領失業救濟人數自疫情爆發以來首次跌破40萬、ADP 5月份私營部門就業人數增加了97.8萬人，是自2020年6月以來最高，以及ISM服務業指數升至64，為1997年開始編纂該指數以來最高水平，數據報喜，加重市場對聯儲局收水的憂慮，美股下跌，美債息、美元上漲。 道指低開50點，高位曾升67點，低位曾跌265點。
道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.07%，報34577點。標普500指數收跌15點，跌幅0.37%，報4192點。納斯達克綜合指數收跌141點，或1.04%，報13614點。
波音跌2.07%，報250.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低34點，而高盛升1.38%，報388.72元，貢獻道指34點。
科技股方面，蘋果收市報123.54元，跌1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報2347.58元，跌0.97%，亞馬遜收市報3187.01元，跌1.45%，Facebook收市報326.04元，跌0.94%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報450點。德國DAX指數收漲0.2%，報15632點；法國CAC 40指數跌0.21%，報6507點；英國富時100指數收跌0.62%，報7064點。